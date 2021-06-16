Курс валют в Украине 16 июня продолжит удивлять стремительным укреплением гривны

Как передает Politeka.net, за первые две недели лета гривна показала немыслимые результаты и побила все рекорды. «Зеленые» ожидаемо рухнули и пересекли отметку в 27 гривен. Но на этом гривна не остановилась и готова нанести доллару еще один сокрушительный удар.

Так, по прогнозу НБУ, 16 июня доллар в обменниках будет стоить 26,92 гривны. Это на целых 7 копеек меньше, чем днем ранее. Евро тоже просядет в цене на 6 копеек. В среду европейскую валюту можно будет купить за 36,61 гривну.

Как объясняют аналитики, на укрепление гривны, которое прогнозировали на лето, влияет туристический сезон и экспорт. Сейчас экспортеры сбывают продукцию по высоким ценам, которые установлены на мировых рынках. Выручка благотворно влияет на курс в Украине.

Добавим, что летом ожидается курс доллара в районе 26,9-27,5 гривен. Выравнивать предложение и спрос и пополнять золотовалютные резервы должен НБУ, что позволит не допустить значительных колебаний курса в будущем.

Отметим, что следующий месяц самый благоприятный для покупки валюты с целью долгосрочных вложений.

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