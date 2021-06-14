Курс валют в Україні 14 червня обрадує черговим падінням долара і євро

Як пише Politeka.net, понеділок розпочнеться для української гривні з хороших новин. Іноземні валюти сильно просядуть по відношенню до гривні, показавши рекордні результати.

Долар в обмінниках коштуватиме 27,04 гривні. Як і прогнозували експерти, курс досягне рекордного за останні кілька років мінімуму, опустивши ціну долара до 27 гривень.

Євро просяде ще більш істотніше. У понеділок європейську валюту продаватимуть по 32,79 гривень, у той час як у п'ятницю євро в обмінниках коштував 32,98 гривень.

Як пояснюють експерти, на просідання курсу впливає туристичний сезон, позиція НБУ та експорт. Експортери в даний момент активно збувають товар, отримуючи за нього валюту. Вартість експортної продукції в даний момент висока, тому виручка благотворно впливає на курс в країні.

Додамо, що гривня до осені триматиметься у своїй піковій формі, після чого почне стрімко девальвувати. В цілому влітку очікується курс в діапазоні 26,9-27,5 грн в розрахунку на те, що коли курс наблизиться до позначки 27 грн за долар, регулятор все частіше почне виходити на міжбанк з купівлею валюти. Вже до Нового року гривня, за прогнозами аналітиків, може коштувати близько 28,8 гривень за долар.

Нагадаємо, що долар завмре в очікуванні, а євро обрушиться вниз: яким буде курс валют від НБУ.

Також Politeka писала, що гривня рвоне вгору, змусивши долар і євро "пошкодувати": яким буде курс валют після вихідних.

А ще Politeka повідомляла, що долар і євро "розлютяться" після вихідних: в НБУ видали новий курс валют.