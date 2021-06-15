Курс валют в Україні здивував подальшим зниженням долара і євро по відношенню до гривні
Так, курс долара у вівторок, 15 червня, знизився ще на 5 копійок порівняно з попереднім банківським днем (тоді він був на рівні 27,04 грн.). Таким чином, Нацбанк України встановив наступний курс долара - 26,99 гривень за один "вічнозелений".
Це говорить про те, що американська валюта впала нижче 27 гривень вперше за 11 місяців. Нижче курс був тільки 13 липня 2020 року - 26,95 гривень за долар.
За прогнозом аналітиків, на поточному тижні очікується зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,9 гривень, а готівковий долар в банках - близько 26,8/27,0 гривень.
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Євро також продовжує втрачати свої позиції, поступаючись дорогою гривні. Згідно з даними Нацрегулятора, у вівторок курс євро встановлений на рівні 32,70 гривень за одну європейську валюту. Втрата склала 9 коп. (у попередній банківський день євро подешевшав аж на 19 копійок).
Нагадаємо, згідно з прогнозом курсу долара на літо 2021 року, гривня буде посилюватися під дією позитивних факторів (аукціони Міністерства фінансів з продажу ОВДП і поступове повернення туди нерезидентів; вітчизняний експорт; дії регулятора на міжбанку).
В цілому влітку очікується курс в діапазоні 26,9-27,5 грн в розрахунку на те, що коли курс наблизиться до позначки 27 грн за долар, регулятор все частіше почне виходити на міжбанк з купівлею валюти. Це буде вирівнювати пропозицію і попит і поповнювати золотовалютні резерви, що дозволить не допустити значних коливань курсу в майбутньому.
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