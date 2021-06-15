Курс валют в Україні здивував подальшим зниженням долара і євро по відношенню до гривні

Так, курс долара у вівторок, 15 червня, знизився ще на 5 копійок порівняно з попереднім банківським днем (тоді він був на рівні 27,04 грн.). Таким чином, Нацбанк України встановив наступний курс долара - 26,99 гривень за один "вічнозелений".

Це говорить про те, що американська валюта впала нижче 27 гривень вперше за 11 місяців. Нижче курс був тільки 13 липня 2020 року - 26,95 гривень за долар.

Євро також продовжує втрачати свої позиції, поступаючись дорогою гривні. Згідно з даними Нацрегулятора, у вівторок курс євро встановлений на рівні 32,70 гривень за одну європейську валюту. Втрата склала 9 коп. (у попередній банківський день євро подешевшав аж на 19 копійок).