Старший сын музыканта Виктора Павлика Александр прокомментировал рождение младшего брата Миши

Как сообщает Politeka.net, во вторник, 15 июня в новой семье 55-летнего артиста Виктора Павлика и его супруги 27-летней Екатерины Репяховой родился сын Миша. Пара поженилась в мае 2020 года и теперь у них появился сын. Надо сказать, что для Павлика это уже четвертый брак и четвертый ребенок.

Старший сын артиста 37-летний Александр Павлик не стал молчать и тут же прокомментировал рождение брата в соцсети. Так, в своих Instagram-сторис он выложил фото отца и его молодой жены после родов, и как будто обратился к новорожденному брату. "Мой младший брат Михаил. Добро пожаловать к нам!" – подписал снимок 37-летний Александр через несколько часов после того, как малыш появился на свет.

Отметим, что ни Виктор Павлик, ни его жена-блогерша не скрывали от общественности беременность Кати и рождение малыша. Более того, артист даже выкладывал в сторис кадры из родильного зала во время схваток у Репяховой. Также показала снимки новорожденного в своем Instagram и сама новоиспеченная мама. "Весь мир остановился. Хочется быть сейчас со своими мальчиками. Огромное спасибо за поздравления и что вы есть у меня", - написала Репяхова в соцсети.

Напомним, Экс-жена Павлика, ставшего отцом в 4-й раз, высказалась на болезненную тему: "Не следует вступать в брак с мужчиной, который...".

Как сообщала Politeka, 55-летний Виктор Павлик ошеломил кадрами с рожающей женой: "Что я могу сказать, господа...".

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