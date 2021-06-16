Известную украинскую певицу Тину Кароль заметили на рынке во время прогулки между съемками заграницей
Вчера стало известно, что Тина Кароль отправилась в заграничную специальную поездку, где не только встретится с фанатамИ, займется новыми проектами, но еще и успеет отснять личный влог. Не желая тратить времени зря, в этот раз Кароль засветилась на необычной прогулке.
Без лишней надменности и пафоса Тина отправилась на рынок, где облюбовала местную кухню и даже успела записать несколько роликов, выбирая товары и продукты. Не обошлось и без комментариев удивленных фанатов.
«Приходишь такой на базар, а там Тина Кароль🤩», - сказано в подписи под фото.
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Поклонники тут же отреагировали:
«Да чтоб все так на базар заходили; Популярность Зелёного базара: ⬆; Пол там больше мыть не будут😅; Тин,заедь на базар в Беларусь,а,ну пожалуйста 😂❤️; Везёт кому-то; Тина в Алматы?; Хорошая встреча была бы.😍; Прям как в 2020 году в метро; Вот же повезло местным жителям😅; мне б на такой базар😄; Ну и что дальше..; До сих пор сложно это представить 😅».
До этого преданные фанаты тут же «поймали» артистку по прибытии в Казахстан, куда Кароль отправилась для проведения фан-встречи.
На фан-странице певицы в Инстаграм появились соответствующие кадры.Так, на видео, снятом одной из поклонниц, можно увидеть, как звезда выходит из здания аэропорта.
Тина была одета по-дорожному удобно, а на ее лице красовалась маска. На спине у певицы висел большой желтый рюкзак. Звезду сопровождал высокий молодой человек, который нес большой чемодан. Его лицо сложно рассмотреть, однако можно предположить, что это – пиар-менеджер артистки Павел Орлов, который часто ее сопровождает.
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