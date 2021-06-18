В сети показали забавный видеофрагмент флирта Тины Кароль и Дана Балана на шоу "Голос країни"

Как сообщает Politeka.net, на одной из фан-страниц в Instagram, посвященных Тине Кароль и Дану Балану, опубликовали забавный видеофрагмент флирта артистов на шоу "Голос країни". В ролике звездные тренеры обсуждают выступление двух участников, которые вместе с ведущей Катей Осадчей стоят на сцене.

Слово взяла Тина Кароль, и поделилась своими впечатлениями от выступления парня и девушки.

"Я сидела и смотрела на них, и поняла, что у них не будет драйва, ну между ними, да. Между ними может быть юная любовь, когда Джульетта встретила…", - говорит Тина. Тут реплику вставляет Дан: "Юная любовь?". "Да, юная любовь", - парирует Кароль и тут же вспоминает, что это строчка из песни Балана. "Ооой, это строчки из твоей песни, короче… это случайно", - кокетливо добавляет певица, чем вызвала смех в зрительном зале.

В этот момент за кадром слышно голос Монатика: "Не только Дан выучил все альбомы Тины". "По ночам, да?", - игриво и со смехом отвечает Кароль.

"Только юная любовь привела их, собственно, к этой песне. И вы потрясающее ее исполнили. Я вам очень благодарна. Спасибо огромное", - добавляет Тина, уже обращаясь к участникам шоу.

В подписи к видео кроме цитат фанаты написали: "Ну как это мило, я не могу".

Отметим, что недавно Дан Балан опроверг слухи о романтических отношениях с Тиной Кароль. На своей официальной странице в Instagram молдавский артист заявил, что их с украинской артисткой объединяет только взаимная симпатия и дружба, которая зародилась на "Голосе країни".

Напомним, "доказательства" романа Дана Балана и Тины Кароль всплыли в Сети: "Это точно не игра"

А еще Politeka писала, Дан Балан, раскрыв, что у них произошло с Кароль, объявил о новом шансе: "Последний романтик..."

Также Politeka сообщала, что мама Дана Балана устроила Кароль сюрприз, внезапно появившись на сцене.