Популярная актриса и певица Дженнифер Лопес не так давно засветилась на рекламной съемке в трендовом костюме
Артистка старается показывать у себя в профиле только интересные кадры, или фото со съемок своих концертов, клипов и даже одиночных выступлений. На фан-страницах Лопес можно найти больше интригующих кадров.
Не так давно Дженнифер приняла участие в фотосессии, в ходе которой смогла предстать в излюбленном образе - ярко-красном спортивном костюме со стаканом напитка в руках. На всех мероприятиях между съемками звезду можно заметить со стаканом жидкости. Поскольку звезда уверена, что большое количество воды помогает быть в форме, она пьет ее постоянно.
Исключив вредные напитки, чай, кофе и все остальное, Лопес продолжает следить за собой так, как считает правильным. В красном костюме Лопес даже без фотошопа на кадрах смогла доказать: она выглядит отлично со своим комплексом ухода за собой, и не только из-за воды.
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Ранее мы писали, Аффлек и Лопес, которых снова заподозрили в тайном романе, отправились в Малибу, где праздновали День Рождения сестры певицы. Интересно, что пара была помолвлена 17 лет назад, но тогда создать семью звездам не удалось. Но недавно Бен расстался с актрисой Аной де Армас, а Дженнифер ушла от Алекса Родригеса, с которым была помолвлена.
На новых кадрах, которые сделали папарацци, можно заметить, как Лопес и Аффлек не скрывают своих чувств - обнимаются и целуются. Кадры сразу облетели сеть и появились в фан-группах актрисы.
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