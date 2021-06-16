Известный украинский певец Арсен Мирзоян показал, как проводит время с детьми
Как передает Politeka.net, 42-летний Мирзоян стал широко известным в Украине в 2011 году. Он был одним из финалистов шоу «Голос країни», где, к тому же, нашел свою любовь. На шоу артист познакомился с певицей Тоней Матвиенко, которая родила ему дочь. Поженились звезды в 2017 году после продолжительного романа. Ради Матвиенко Арсен ушел из семьи.
От первого брака у Арсена осталось двое сыновей – Влад и Артем. Артист старается проводить с ними время. Судя по Инстаграм артиста, он поддерживает связь с сыновьями и помогает им. На свежем фото в соцсетях он показал, как отправился с мальчишками на рафтинг.
«Буквальное значение фразы: «сплавить детей», - подписал фото Арсен.
В комментариях поклонники оценили совместное времяпровождение певца с детьми.
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«Незабываемые впечатления для детей», «Папа крутой», «Класс», «Какой молодец», - пишут пользователи сети.
Ранее мы писали, что Арсен Мирзоян ездил в Запорожье на последний звонок к своему старшему сыну. Артист не стал терять времени даром, успев прокатиться на велосипеде и открыть купальный сезон в речке.
«У старшего последний звонок, впереди серьезные шаги и важные решения. Велосипед и река - это каприз», - подписал фото певец.
Напомним, что муж Тони Матвиенко Мирзоян показал, чем занимался утром со стройной красоткой: впечатляющие кадры.
Как сообщала Politeka, Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко показали, как отмечают годовщину свадьбы в Карпатах: «Просто кайф».
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