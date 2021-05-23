Відомий український співак Арсен Мірзоян розповів, як проводить свій ранок

Артист став завойовувати популярність після участі в шоу "Голос країни" у 2011 році, пише Politeka.net. Зараз артист продовжує будувати співочу кар'єру, а також активно веде сторінку в Instagram. До слова, зараз на сторінку виконавця підписані 48,6 тисячі користувачів мережі.

У новому пості співак показав, як почався його ранок - з пробіжки. На кадрах Арсен позує в червоній футболці й шортах поруч зі стрункою красунею. А також він показав, яку відстань подолав по Києву.

"Доброго ранку! # Арсенмірзоян #run # kyiv #goodmorning зустрічаємося на волейболі, на концертах ... чому б не зустрітися на пробіжці? 😎 @ vtv26", - написав артист, вразивши кадрами.

За годину публікація зібрала понад 100 лайків і трохи коментарів.

Нагадаємо, Арсен Мірзоян одружений на відомій співачці Тоні Матвієнко. В одному з інтерв'ю пара розповіла, як проводить відпочинок разом. Зокрема, подружжя любить подорожувати й активно проводить час, наприклад, сходити в сплав по річці, або відпочинок в шалаші. А якщо вільного часу тільки на уїк-енд, сім'я може просто відпочити під Києвом, далеко від міської суєти.

Також Арсен Мірзоян зізнався, що любить грати у волейбол, займатися рафтингом, влаштовувати велозаїзди, а також їздити на квадроциклах.

За словами Тоні Матвієнко, для неї ідеальний відпочинок - це коли є душевний спокій за себе, за сім'ю, і коли все, що оточує, приносить тільки задоволення.

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