Украинский актер, телеведущий и продюсер Юрий Горбунов поделился рабочими моментами

Как передает Politeka.net, 50-летний Горбунов очень много работает. Он является главным ведущим на телеканале «1+1», снимает и снимается в фильмах, озвучивает мультфильмы, а также ведет корпоративы. Кроме этого, телеведущий следит за тем, чтобы его Инстаграм всегда был активным. В сети артист делится кадрами из личной жизни, не забывая и про рабочие моменты.

На свежем фото Горбунов заснял рабочий процесс. Он сделал селфи, но было видно, что телеведущий позирует в костюме. Как рассказывал в одном из интервью сам артист, в его гардеробе очень много фирменных костюмов, поскольку его работа обязывает всегда выглядеть на 100%.

«Делитесь хорошим настроением, положительными эмоциями и пусть всегда чувство юмора будет с вами!», - подписал фото Горбунов, неожиданно обратившись к украинцам.

Ранее мы писали, что Юрий Горбунов вызвал бурю эмоций в Инстаграм, выложив фото из Турции, на котором сидел в тени беседки. Шоумен призвал украинцев помечтать: "Думайте, размышляйте, фантазируйте и обязательно мечтайте, каждую свободную минуту!". Поклонники поддержали звезду, согласившись, что мечты всегда сбываются, если их правильно загадывать.

Напомним, что муж беременной Осадчей Горбунов показал место своей новой работы: "Невероятно сложно...".

Как сообщала Politeka, Юрий Горбунов возвращается на большие экраны благодаря Dzidzio: "Аполлоны!".

Также Politeka писала, что кучерявый Горбунов в обнимку с Дзидзьо удивил своим желанием: «Может отрастить как у Миши?».