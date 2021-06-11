Повернувшись з Туреччини, телеведучий і актор Юрій Горбунов взявся за роботу

50-річний шоумен є одним з найбільш впізнаваних артистів в країні, до сьогоднішнього дня він веде шоу "Голос країни" і "Танці з зірками", крім того виступив в якості продюсера серії повнометражних фільмів-комедій «Божевільне весілля».

В даний час Юрій і його дружина, теж ведуча, Катя Осадча очікують народження другої дитини. Пара вже виховує молодшого сина Івана, якому 4 рочки. Також у Каті є 18-річний син Ілля від першого шлюбу.

Горбунов, як глава сімейства, мабуть, зараз береться за будь-яку роботу, адже народження дитини - це завжди додаткове фінансове навантаження. До речі, навіть його остання поїздка до Туреччини носила робочий характер (захід в одному з відомих готелів), хоча, судячи з фото, він встигав і відпочити.

В своєму свіжому пості в Instagram шоумен опублікував кілька фото зі своєї нової роботи, заінтригувавши користувачів, передає Politeka.net.

"Почав роботу над озвученням головного персонажа нового голлівудського мультфільму, який вийде на широкі екрани зовсім скоро! Озвучувати анімаційні фільми це завжди дуже цікаво і весело, хоча й неймовірно складно! Як думаєте, що це буде за мультфільм?", - запитав Юрій.

Коментуючі губляться в здогадах:

"Гулівер"

"Підкажіть)"

"Чекаємо😍🔥"

Раніше ми розповідали, Горбунов викликав бурю в Мережі, виклавши фото з Туреччини, на якому сидів у тіні альтанки. Шоумен закликав українців помріяти: "Думайте, розмірковуйте, фантазуйте і обов'язково мрійте, кожну вільну хвилину!".

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