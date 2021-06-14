Телеведучий, актор і продюсер Юрій Горбунов знявся в новому фільмі

Юрій Горбунов за освітою актор, але багато років тому влаштувався на телебачення, в результаті ставши популярним ведучим, пише Politeka.net. Зараз час від часу Горбунов знімається у фільмах.

Зокрема, телеведучий повернеться на великі екрани, знявшись у фільмі зі співаком Dzidzio (Михайлом Хомою). Юрій здивував зовнішністю, з'явившись з кучерявою шевелюрою.

Відповідне фото актор опублікував у своєму Instagram.

"Аполлони!! 😌 😌 😇 😇 😇 ",- написав Горбунов.

Публікація зібрала майже 3000 лайків і багато коментарів.

"Аполлон? Цікаво побачити👏 👏 👏", "тааак уж. 🔥 ", "На папірці або на бігуді?", "Праворуч Аполлон схожий на мою тещу😂", "❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️👏👏🔥", "Ти крутий", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, на кіностудії імені Олександра Довженка почалися зйомки фільму "Де гроші?", режисером якого став Михайло Хома (DZIDZIO), він же виконає і одну з головних ролей.

За сюжетом піаніст-авантюрист Міша шукає гроші для звільнення друга з-під арешту, заради чого влаштовується працювати до старої господині таємничого будинку-квесту, в якому є гроші.

Спеціально для стрічки побудували приміщення, що зображують будинок старенької.

Телевізійна прем'єра комедії відбудеться на ТРК "Україна", якому продали права на фільм ще на старті виробництва.

Зазначимо, що це не перша комедія з DZIDZIO в головній ролі. Раніше він знявся у фільмах: "Контрабас", "Перший раз" та інших.

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