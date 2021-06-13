Телеведучий, актор і продюсер Юрій Горбунов засвітив образ з нового фільму

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram 50-річний Горбунов опинився в компанії Михайла Хоми, більш відомого як Дзідзьо. Відомо, що Дзідзьо зараз зайнятий на зйомках нового фільму. Ймовірно, Горбунов теж візьме участь у цьому проекті.

На фото у телеведучого була кумедна перука з кучерями. Образ завершувала шкіряна коричнева куртка.

"Так, зачіску я вже змінив, може ще й бороду відростити як у Міші? Що скажете?",- підписав фото Горбунов, здивувавши пропозицією.

У коментарях йому залишили масу відгуків. Шанувальники стали обговорювати, чи пасує Горбунову нова зачіска.

"Красунчики", "Крутяк. На Мінаєва схожий", "Що скажемо? Красунчики: і з бородою, і без бороди. Талант, так би мовити, і з бородою, і без бороди, і з кучерями , і без них-не зникає», «Ні, не треба», «прекрасні зачіски», "Ось це хлопці", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше Юрій Горбунов розповів, що почав роботу над озвученням головного персонажа нового голлівудського мультфільму, який вийде на широкі екрани зовсім скоро. За словами телеведучого, озвучувати анімаційні фільми дуже цікаво і весело.

Нагадаємо, що Горбунов в трусах розвів ноги перед камерою, релаксуючи з вагітною Осадчою: "фантазуйте...".

Також Politeka писала, що чоловік вагітної Осадчої Горбунов на тлі вантажівок заінтригував кадрами нової роботи:"будете здивовані".

А ще Politeka повідомляла, що чоловік вагітної Осадчої Горбунов похвалився початком зйомок нового фільму, відео вже в мережі: "з Богом!".