Жена музыканта Сергея Бабкина Снежана похвасталась роскошной фигурой на отдыхе

Как передает Politeka.net, звездное семейство Бабкиных отдыхает в Турции вместе со своими троими детьми. Парочка с удовольствием делится с поклонниками яркими снимками с курорта. Впрочем, судя по посту Снежаны, скоро они вернутся домой.

На свежем фото 35-летняя Бабкина решила похвастаться своей роскошной фигуркой. Она позировала для фото в спортивных лосинах и свитшоте. Кофту Снежана решила игриво задрать, засветив свой плоский животик. Несмотря на то, что совсем недавно Бабкина родила третьего ребенка, ее фигура выглядит отменно. Это не удивительно, ведь звезда много времени уделяет спорту, включая йогу.

«Разбавлю серию бирюзовых фоток. Морской закат нашего крайнего, отдыхательного дня», - подписала фото Бабкина.

В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Все фото супер», «Мисс Позитив», «Какая красивая», «Ничего себе фигурка», «Так и не скажешь, что вы мама троих детей», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Снежана Бабкина позировала в черном монокини с глубоким декольте, плавая на спине в лазурной воде. Фотография получилась невероятно атмосферной и с легкостью могла бы украсить обложку журнала.

Напомним, что жена Сергея Бабкина без фильтров показала фигуру в купальнике: кадры экстремального отдыха.

Как сообщала Politeka, жена Сергея Бабкина в мокром бикини рванула навстречу новым знакомствам: "Мама трех детей и трех лысиков".

Также Politeka писала, что жена Сергея Бабкина засветила пикантное тату в крошечном купальнике: "Поднимет настроение".