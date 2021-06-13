Дружина музиканта Сергія Бабкіна Сніжана порадувала шанувальників яскравим кадром з відпочинку

Як повідомляє Politeka.net, актриса і кохана дружина популярного українського виконавця і музиканта Сергія Бабкіна Сніжана не перестає дивувати публіку яскравими фото в своєму Instagram. Цього разу зіркова красуня показала чарівний кадр, на якому позує в басейні, ніжачись на сонечку.

На новому знімку Сніжана відображена під час купання в басейні з кришталево чистою водою. Перед камерою красуня з'явилася в злитому чорному купальнику, який підкреслив фігуру і засвітив цікаву татуювання на стегні. Її волосся вологе і зачесане назад, а на обличчі немає макіяжу, тільки задоволена посмішка.

У підписі до фотографії Бабкіна написала: "Неділя – День Сонця! Зупиніться на пів хвилинки, закрийте очі. З вдихом - вдихніть сонячний промінчик. З видихом - пропустіть його через все тіло. Кілька сонячних подихів підніме ваш настрій! Навіть якщо похмуро. Як зробите, поставте ☀️☀️☀️ в️ коментар! Хочу, щоб наша Сонячна Команда росла!". Користувачі тут же почали активно обговорювати нову публікацію Сніжани, засинаючи її компліментами і залишаючи емодзі сонечка.

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