Супруга музыканта Сергея Бабкина Снежана порадовала поклонников ярким кадром с отдыха

Как сообщает Politeka.net, актриса и любимая жена популярного украинского исполнителя и музыканта Сергея Бабкина Снежана не перестает удивлять публику яркими фото в своем Instagram. В этот раз звездная красотка показала очаровательный кадр, на котором позирует в бассейне, нежась на солнышке.

На новом снимке Снежана запечатлена во время купания в бассейне с кристально чистой водой. Перед камерой красотка появилась в слитном черном купальнике, который подчеркнул фигуру и засветил интересную татуировку на бедре. Ее волосы влажные и зачесанные назад, а на лице нет макияжа, только довольная улыбка.

В подписи к фотографии Бабкина написала: "Воскресенье – День Солнца! Остановитесь на пол минутки, закройте глазки. Со вдохом – вдохните Солнечный Лучик. С выдохом – пропустите его через всё тело. Несколько Солнечных Дыханий поднимет ваше настроение! Даже если пасмурно. Как сделаете, поставьте ☀️☀️☀️ в комментарий! Хочу, чтобы наша Солнечная Команда росла!". Пользователи тут же принялись активно обсуждать новую публикацию Снежаны, засыпая ее комплиментами и оставляя эмодзи солнышка.

Напомним, Многодетная мать Снежана Бабкина показала яркое семейное фото с самым младшим сыном: "Какие вы классные".

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