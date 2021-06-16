Дружина музиканта Сергія Бабкіна Сніжана порадувала шанувальників яскравими знімками з відпочинку

Як повідомляє Politeka.net, актриса і кохана дружина популярного українського виконавця і музиканта Сергія Бабкіна Сніжана не перестає дивувати публіку яскравими фото у своєму Instagram. Цього разу зіркова красуня показала кілька чарівних кадрів з відпочинку в Туреччині, а в підписі до публікації запропонувала фанатам познайомиться ближче, так що почала розповідати про себе.

На нових знімках Сніжана відображена під час купання в морі в найчистішій теплій воді. Перед камерою вона з'явилася в яскравому купальнику-бікіні без бретелей з зайвих мотузочок. Цей наряд красиво підкреслив струнку фігуру і акуратні форми дівчини, і це після народження трьох дітей. Її волосся вологе і зачесане назад, а на обличчі ні сліду косметики, тільки чарівна посмішка і задоволений вигляд.

У підписі до фотографій Бабкіна розповіла про себе: "Я – Сніжана Бабкіна (для близьких – Снєжка, Снєжа). Дружина чарівника @babkin_official. Мама 3 дітей і 3 лисиків. За професією актриса театру і кіно. 10 років є директором гурту Сергій Бабкін @babkin_official та менеджером гурту @5nizza_official. 12 років займалася бальними танцями, 4 роки – верхнім брейком. 7 років практикую йогу і медитацію. 1,5 роки тому створила @snezhno_mir (марафони, тренінги, медитативні місяці), де ділюся своїм досвідом з дівчатками. Хочу познайомитися з Вами ближче". Відзначимо, що під "лисиками" артиста має на увазі своїх трьох лисих котів.

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