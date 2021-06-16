Супруга музыканта Сергея Бабкина Снежана порадовала поклонников яркими снимками с отдыха

Как сообщает Politeka.net, актриса и любимая жена популярного украинского исполнителя и музыканта Сергея Бабкина Снежана не перестает удивлять публику яркими фото в своем Instagram. В этот раз звездная красотка показала несколько очаровательных кадров с отдыха в Турции, а в подписи к публикации предложила фанатам познакомится поближе, так что начала рассказывать о себе.

На новых снимках Снежана запечатлена во время купания в море в чистейшей теплой воде. Перед камерой она появилась в ярком купальнике-бикини без бретелей с лишних веревочек. Этот наряд красиво подчеркнул стройную фигуру и аккуратные формы девушки, и это после рождения трех детей. Ее волосы влажные и зачесанные назад, а на лице ни следа косметики, только очаровательная улыбка и довольный вид.

В подписи к фотографиям Бабкина рассказала о себе: "Я – Снежана Бабкина (для близких – Снежка, Снежа). Жена Волшебника @babkin_official. Мама 3 детей и 3 лысиков. По профессии актриса театра и кино. 10 лет являюсь директором группы Сергей Бабкин @babkin_official и менеджером группы @5nizza_official. 12 лет занималась бальными танцами, 4 года – верхним брейком. 7 лет практикую йогу и медитацию. 1,5 года назад создала @snezhno_mir (марафоны, тренинги, медитативные месяцы), где делюсь своим опытом с девочками. Хочу познакомиться с Вами поближе". Отметим, что под "лысиками" артиста подразумевает своих трех лысых котов.

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