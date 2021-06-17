Курс валют в Украине 17 июня запомнится резким скачком доллара

Как передает Politeka.net, в последние несколько дней украинская гривна активно атаковала доллар и евро, в результате чего курс валют становился все выгоднее для украинцев. Судя по прогнозу НБУ, в четверг иностранные валюты дадут серьезный отпор гривне, немного возобновив свои позиции.

Так, доллар в обменниках подорожает сразу на 10 копеек и будет стоить 27,02 гривны. Евро тоже прибавит в цене. 17 июня европейскую валюту будут продавать по 32,77 гривен, хотя днем ранее евро можно было купить по 32,61 гривне.

Отметим, что этим летом эксперты ожидают курс в диапазоне 26,9 — 27,5 гривен. Это значит, что гривна все еще сможет восстановить свои позиции. Впрочем, это продлится недолго, поскольку уже к осени гривна начнет активно девальвировать. Уже к зиме в Украине ожидают курс в районе 28,8 гривен за доллар. Впрочем, в последующие несколько лет сильных проседаний от национальной валюты не ожидают.

Как объясняют аналитики, сейчас на укрепление национальной валюты влияет туристический сезон и экспорт. Высокие цены на экспортную продукцию благоприятно влияют на курс в Украине.

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