Курс валют в Україні 16 червня продовжить дивувати стрімким зміцненням гривні
Як передає Politeka.net, за перші два тижні літа гривня показала немислимі результати і побила всі рекорди. "Зелені" очікувано впали і перетнули позначку в 27 гривень. Але на цьому гривня не зупинилася і готова завдати долару ще один нищівний удар.
Так, за прогнозом НБУ, 16 червня долар в обмінниках коштуватиме 26,92 гривні. Це на цілих 7 копійок менше, ніж днем раніше. Євро теж просяде в ціні на 6 копійок. У середу європейську валюту можна буде купити за 36,61 гривню.
Як пояснюють аналітики, на зміцнення гривні, яке прогнозували на літо, впливає туристичний сезон і експорт. Зараз експортери збувають продукцію за високими цінами, які встановлені на світових ринках. Виручка благотворно впливає на курс в Україні.
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Додамо, що влітку очікується курс долара в районі 26,9-27,5 гривень. Вирівнювати пропозицію і попит і поповнювати золотовалютні резерви повинен НБУ, що дозволить не допустити значних коливань курсу в майбутньому.
Відзначимо, що наступний місяць найсприятливіший для покупки валюти з метою довгострокових вкладень.
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