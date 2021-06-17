Украинские и зарубежные звезды произвели фурор снимками без макияжа

Подборку фото известных красавиц показали на странице программы «Зірковий шлях» в Инстаграм.

«Сегодня, 16 июня, День естественной женской красоты. Он в очередной раз напоминает - не косметика делает тебя прекрасной. Более того, множество звезд смело показывают себя без мейк, и это действительно круто», - подписаны кадры.

Ольга Сумская

Лилия Ребрик

Эмилия Кларк

Настя Каменских

Ева Лонгория

Юля Санина

Маша Ефросинина

Оля Полякова

Джамала

Дженнифер Лопес

Отметим, кадры вызвали бурную реакцию пользователей Сети.

«Ребрик просто супер», «Ефросининой надо краситься», «Ольга Сумская, реально очень красивая женщина была... до уколов "красоты"... очень жаль что она не сумела красиво стареть», «Половину не узнала», «4,6,10 это кто?», "Естественная красота это когда не только без макияжа, но и без лишних вмешательств косметолога, а я сомневаюсь в некоторых звездах на фото", "Естественная краса- нечто иное чем красота без мейк 😏 А с этой подборки не все к этому имеют отношение, реальные сомнения", - пишут в комментариях.

Напомним, Сумская засветила интерьер своей новой квартиры, белоснежная мебель и посуда: "Виталичек, ты доволен?".

Как сообщала Politeka, 54-летняя Сумская в кокетливом наряде стюардессы хвастнула моложавым видом перед Борисюком: фото

Также Politeka писала, что Ольгу Сумскую с новорожденной малышкой на руках засыпали поздравлениями: "Как чудесно..."