Актриса доказала, что не зря пропадает в спортзале

Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес впечатлила фигурой на пляже

51-летняя Джей Ло показывает фигуру в самых смелых нарядах, сообщает Politeka.net. Отметим, что звезда следит за питанием и много времени проводит в спортзале.

Красотка ест только свежие продукты, ведь она нуждается в качественном "топливе" для своего организма. В ее рационе много белка и клетчатки.

Основа рациона Джей Ло - овощи и фрукты. При этом иногда звезда может позволить себе небольшую порцию вредной еды. К слову, артистка активно пропагандирует отказ от кофеина и алкоголя.

Практически на любом фото звезда выглядит безупречно. Поклонники в своих фан-страничках публикуют кадры, на которых звезда впечатляет фигурой.

Так, в одной из таких групп опубликовали снимок, где Джей Ло позирует на пляже, стоя по колено в воде. Певица была в кроп-топе с длинным рукавом, благодаря которому открывался вид на идеальный пресс и тонкую талию.

Лопес надела плавки на завязках, отлично сидевшие на ее знаменитых бедрах. Завершили образ крупные очки.

"Летняя девочка ☀️🔥👑🤩", - написали авторы поста.

Публикация быстро собрала десятки лайков и немного комментариев.

"❤️❤️❤️❤️❤️❤️", - написал один из поклонников.

Отметим, любимые запретные удовольствия, которые Дженнифер Лопес себе изредка позволяет, — мороженое и печенье с шоколадной крошкой и маленький кусочек торта в честь дня рождения.

Напомним, что 51-летняя Лопес забыла о старости, показывая формы в "дырявом" платье: "Сшибает с ног"

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