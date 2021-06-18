Курс валют 18 июня удивит разным поведением доллара и евро

Как передает Politeka.net, неожиданный разворот курса доллара на межбанке спутал все карты крупным игрокам. Экспортеры задумались, что часть валютной выручки можно придержать в надежде на то, что доллар еще вырастет в цене.

Судя по прогнозу Нацбанка, так и произошло. За последние два дня доллар показал стремительный рост, подорожав более чем на 20 копеек. В пятницу «зеленые» в обменниках можно будет купить по 27,17 гривен, хотя днем ранее их продавали по 27,02 гривны. Как объясняют эксперты, такое стремительное подорожание доллара связано с выплатами Министерства финансов по облигациям. От того, что будут делать с этими ресурсами инвесторы, во многом будет зависеть поведение валютного рынка.

Евро пойдет совершенно в другую сторону, показав падение. В пятницу европейскую валюту будут продавать по 32,44 гривны вместо 32,77 гривен.

Ранее мы писали, что летом ожидается курс в диапазоне 26,9 — 27,5 гривен за доллар. Как объясняют аналитики, сейчас на укрепление гривны влияет туристический сезон и экспорт. Высокие цены на экспортную продукцию благоприятно влияют на курс в Украине.

Напомним, что доллар “пробил” дно впервые за год и продолжает падать: в НБУ обновили курс валют.

Также Politeka писала, что доллар даст резкий отпор гривне, в НБУ обновили прогноз: что будет с курсом валют.

А еще Politeka сообщала, что доллар и евро рухнут еще ниже, в НБУ озвучили свежий курс валют: что будет с гривной.