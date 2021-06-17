Курс валют в Україні 17 червня запам'ятається різким стрибком долара

Як передає Politeka.net, в останні кілька днів українська гривня активно атакувала долар і євро, в результаті чого курс валют ставав все вигідніше для українців. Судячи з прогнозу НБУ, в четвер іноземні валюти дадуть серйозну відсіч гривні, трохи відновивши свої позиції.

Так, долар в обмінниках подорожчає відразу на 10 копійок і коштуватиме 27,02 гривні. Євро теж додасть в ціні. 17 червня європейську валюту продаватимуть по 32,77 гривень, хоча днем раніше євро можна було купити по 32,61 гривні.

Відзначимо, що цього літа експерти очікують курс в діапазоні 26,9 — 27,5 гривень. Це означає, що гривня все ще зможе відновити свої позиції. Втім, це триватиме недовго, оскільки вже до осені гривня почне активно девальвувати. Вже до зими в Україні очікують курс в районі 28,8 гривень за долар. Втім, у наступні кілька років сильних просідань від національної валюти не очікують.

Як пояснюють аналітики, зараз на зміцнення національної валюти впливає туристичний сезон і експорт. Високі ціни на експортну продукцію сприятливо впливають на курс в Україні.

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