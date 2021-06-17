27-летняя супруга украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова показала новорожденного малыша

Как передает Politeka.net, на днях молодая жена Павлика родила ему сына Михаила. Екатерина публиковала в соцсетях схватки, а также подробно рассказывала о родах и пребывании в частной клинике. В свежем посте Репяхова решила показать малыша. Правда, светить лицо новорожденного девушка не стала.

«Это была первая одежка, которую я купила Мишутке ещё неделе на 20 беременности. Как же я тебя ждала, сыночек! Я когда была ещё ребёнком знала, что у меня будет сын Миша. И вот он сейчас у меня на руках. Мечты сбываются, главное сильно хотеть», - подписала фото Репяхова.

В комментариях девушке оставили массу приятных отзывов и поздравлений.

«Красивое имя, крепкого здоровья Вам», «Мишутка расти большим и здоровым», «Пупс», «Это чудо», «Супер. Катюша, я ещё раз от всей души поздравляю вашу семью», «А пальчики какие музыкальные», - пишут пользователи сети.

Отметим, что прошлым летом у 55-летнего Павлика умер средний сын. Парень долгое время боролся с раком.

Напомним, что жена Виктора Павлика показала фигуру сразу после родов и драгоценный подарок от мужа: "Не верится...".

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