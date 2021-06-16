Днями народила молода дружина українського співака Віктора Павліка, яка розповіла про своє самопочуття
Дружина і концертний директор виконавця, Катерина Репяхова, розповіла про своє самопочуття після пологів, передає Politeka.net. Відомо, що дівчина народила 15 червня, а зараз потроху приходить у себе.
У своїх сторіс дружина артиста повідомила, що їй стало гірше. Репяхова підкріпила запис фотографією, на якій їй поставили крапельницю.
Пізніше Катерина розповіла, що у неї загострився цистит після пологів, і терпіти вже не було сил, тому їй допомогли медики.
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"А для мене це найстрашніше, що може бути, як знаєте", - підписала дружина виконавця.
За словами Репяхової, вона вже хотіла повернутися в звичайне життя, але поки не виходить.
"Сподіваюся, завтра буде день повноцінний", - написала блогерка.
Нагадаємо, Катерина Репяхова у своєму блозі відверто розповідає особисті проблеми. Зокрема, блогерка поділилася, що страждає від хронічного циститу.
П'ять років дівчина покладалася на вітчизняну медицину, але коли не відчула особливих результатів, вона поїхала у Німеччину.
Завдяки німецькій вакцині дружині Павлика вдалося домогтися ремісії.
Зазначимо, для Катерини Репяхової дитина від Віктора Павлика - первісток. А ось для артиста це вже - четверта.
Співак одружився з молодим концертним директором минулого року, а пізніше пара оголосила про вагітність.
Народженому хлопчикові дали ім'я Михайло.
Нагадаємо, Молода дружина Віктора Павлика похвалилася дорогим подарунком на честь особливої дати: "треба йому частіше народжувати".
Як повідомляла Politeka, Молода дружина Павлика показала, як відзначила день народження перед самими пологами: "Максимально опухла".
Також Politeka писала, що майбутній батько Павлик показав незвичайні кадри з сином: "Папуличка...".