Показала, все як є

55-річний співак Віктор Павлик і його 27-річна дружина Катерина Репяхова стали батьками

Син пари з'явився на світ 15 травня о 2.40 в одному з приватних столичних пологових будинків. Хлопчик народився з вагою 3.4 кг і зростом 53см. його назвали Михайлом.

Молода мама вже поділилася першою фотографією новонародженого.

"Весь світ зупинився. Хочеться бути зараз зі своїми хлопчиками. Величезне спасибі за привітання і що ви є у мене", - написала Катя на своїй сторінці в Instagram.

На нових кадрах Репяхова показала, як виглядає після пологів.

"Не віриться, що навіть доби ще немає після пологів. Потроху приходжу до тями. Хоча досі ще не можу насолодитися Мішкою. Ось такий от живіт у мене", - сказала вона.

Також дівчина похвалилася подарунком, який отримала від чоловіка в подяку за народження дитини.

У Репяховой це перша дитина, а ось для її чоловіка - вже четвертий.

Віктор Павлік впевнений, що Міша - копія він. "Син дуже схожий на мене", -сказати музикант, зазначивши, що мама і малюк почувають себе добре.

Співак був поруч з коханою всю ніч і підтримував її під час сутичок, але в пологовий зал піти не наважився. У момент народження сина Павлик знаходився в коридорі.

Нагадаємо, екс-дружина Павлика, який став батьком в 4-й раз, висловилася на хворобливу тему: "не слід вступати в шлюб з чоловіком, який..."

Як повідомляла Politeka, 55-річний Віктор Павлік приголомшив кадрами з народжує дружиною: "що я можу сказати, панове..."

Також Politeka писала, що Дружина Віктора Павлика здивувала зізнанням: "навряд чи любов..."