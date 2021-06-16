55-річний співак Віктор Павлик і його 27-річна дружина Катерина Репяхова стали батьками
Син пари з'явився на світ 15 травня о 2.40 в одному з приватних столичних пологових будинків. Хлопчик народився з вагою 3.4 кг і зростом 53см. його назвали Михайлом.
Молода мама вже поділилася першою фотографією новонародженого.
"Весь світ зупинився. Хочеться бути зараз зі своїми хлопчиками. Величезне спасибі за привітання і що ви є у мене", - написала Катя на своїй сторінці в Instagram.
На нових кадрах Репяхова показала, як виглядає після пологів.
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"Не віриться, що навіть доби ще немає після пологів. Потроху приходжу до тями. Хоча досі ще не можу насолодитися Мішкою. Ось такий от живіт у мене", - сказала вона.
Також дівчина похвалилася подарунком, який отримала від чоловіка в подяку за народження дитини.
У Репяховой це перша дитина, а ось для її чоловіка - вже четвертий.
Віктор Павлік впевнений, що Міша - копія він. "Син дуже схожий на мене", -сказати музикант, зазначивши, що мама і малюк почувають себе добре.
Співак був поруч з коханою всю ніч і підтримував її під час сутичок, але в пологовий зал піти не наважився. У момент народження сина Павлик знаходився в коридорі.
Нагадаємо, екс-дружина Павлика, який став батьком в 4-й раз, висловилася на хворобливу тему: "не слід вступати в шлюб з чоловіком, який..."
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