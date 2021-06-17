Жена музыканта Сергея Бабкина Снежана порадовала поклонников яркими кадрами с отдыха в Турции

Как передает Politeka.net, 35-летняя Снежана – мать троих детей. Самому младшему на днях исполнится два года. Также у нее есть дочка от Бабкина и сын от первого брака. На свежем фото женщина показала своих старших детей, а также рассказала, сколько домашних обязанностей легло на нее по возвращению домой.

«Прилетели домой. День очень насыщенный: разбор чемоданов, стирка, купание себя, орхидей и, может быть, лысиков. Кофе (так скучали за вкусным кофе!), на базар за продуктами, приготовить еду, замариновать шашлык, сделать маникюр и купить Подарок. Завтра Елисею Сергеевичу 2 года», - поделилась своими насыщенными планами Снежанна.

Бабкина добавила, что не забывает она и о своих подопечных, которые занимаются вместе с ней медитациями. Кроме этого, она решила подшутить над старшими детьми, опубликовав фото, которое им не очень нравится.

«А сейчас ржем со старшими, они говорят, что плохо получаются на фото. А как по мне - Красавчики! Что скажете?», - добавила женщина.

В комментариях ей оставили массу положительных отзывов и лайков.

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