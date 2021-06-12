Дружина музиканта Сергія Бабкіна Сніжана продовжує ділиться яскравим контентом закордонного відпочинку
Як передає Politeka.net, нещодавно Бабкін в сім'єю вирушили на канікули в один з готелів Бодрума, що на узбережжі Туреччини.
Сімейство вже два роки не були на морі, тепер вони багато часу проводять на пляжі, де купаються і загоряють, загалом насолоджуються життям, проте Сніжана не забуває ділиться своїми думками під час відпустки.
На останньому фото, яке дружина музиканта розмістила у себе в Instagram, вона позувала в чорному монокіні з глибоким декольте, плаваючи на спині в блакитній воді.
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Фото без фільтра!
Для мене досі загадка-як у води з такою глибиною, може бути такий колір 🙌 🏻
За вашими лайками я зрозумію, що ви, як і я, любите морську бірюзу», - підписала гарний знімок Сніжана.
Нагадаємо, що дружина Бабкіна зізнавалася раніше, що спочатку довго не могли визначиться, куди полетіти відпочивати, спочатку планували в Домінікану, в результаті вирішили зупиниться в Бодрумі, і як видно, сімейство ні краплі не шкодує про це.
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Нагадавши, 10-річна дочка Сергія Бабкіна вразила зовнішністю і талантом: "займається всього два місяці, але...".
Як повідомляла Politeka, дружина Сергія Бабкіна відверто розповіла про зраду чоловіка і серйозну травму: "потрапила на саме дно".
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