Дружина музиканта Сергія Бабкіна Сніжана похвалилася розкішною фігурою на відпочинку

Як передає Politeka.net, зоряне сімейство Бабкіних відпочиває в Туреччині разом зі своїми трьома дітьми. Парочка із задоволенням ділиться з шанувальниками яскравими знімками з курорту. Втім, судячи з посту Сніжани, скоро вони повернуться додому.

На свіжому фото 35-річна Бабкіна вирішила похвалитися своєю розкішною фігуркою. Вона позувала для фото в спортивних лосинах і світшоті. Кофту Сніжана вирішила грайливо задерти, засвітивши свій плоский животик. Незважаючи на те, що зовсім недавно Бабкіна народила третю дитину, її фігура виглядає чудово. Це не дивно, адже зірка багато часу приділяє спорту, включаючи йогу.

"Розбавлю серію бірюзових фоток. Морський захід нашого крайнього, відпочивального дня", - підписала фото Бабкіна.

У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Всі фото супер", "Міс Позитив", «яка красива», «Нічого собі фігурка», "Так і не скажеш, що ви мама трьох дітей", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Сніжана Бабкіна позувала в чорному монокіні з глибоким декольте, плаваючи на спині в блакитній воді. Фотографія вийшла неймовірно атмосферною і з легкістю могла б прикрасити обкладинку журналу.

Нагадаємо, що дружина Сергія Бабкіна без фільтрів показала фігуру в купальнику: кадри екстремального відпочинку.

Як повідомляла Politeka, дружина Сергія Бабкіна в мокрому бікіні рвонула назустріч новим знайомствам:"Мама трьох дітей і трьох лисиків".

Також Politeka писала, що дружина Сергія Бабкіна засвітила пікантне тату в крихітному купальнику:"підніме настрій".