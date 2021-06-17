Бывший «холостяк» Михаил Заливако озадачил поклонников внешним видом

Как передает Politeka.net, сейчас Заливако вместе со своей избранницей Анной Богдан отдыхает Каппадокии. Парочка прекрасно проводит время вместе, и, судя по фото, наслаждается компанией друг друга.

На свежем фото Заливако позировал в обнимку с Анной. Было видно, что их лица обгорели на солнце. Позади парочки виднелся красивый пейзаж с огромной высоты.

«1000 метров над землей, обгоревшее лицо и она рядом. Шо по эмоции?», - подписал фото Заливако.

В комментариях звезде шоу оставили массу приятных отзывов. Не обошлось и без критики. Некоторые обратили внимание на цвет волос Михаила, который изменился.

«С ней ты седеешь», «Хорошо смотритесь вместе. Счастья вам)) Но я была за Юлю Зайку», «Какое имя красивое…она. Идеально», «Крутой только Миша, но если ему хорошо с ней пусть так и будет, но искренности в ней нет», «Счастье (по лицу видно!)», «Она как прилипало во всех сторис, и на всех фото, так наиграно», - пишут пользователи сети.

Отметим, что не все поклонники остались довольны выбором Михаила. Многие до сих пор не могут смириться с тем, что победительницей стала Анна Богдан.

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