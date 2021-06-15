Головний герой "Холостяка 11" Михайло Заливако показав, як відпочиває зі своєю обраницею Ганною Богдан
Як передає Politeka.net, у себе в Instagram чоловік опублікував кілька відео, показавши відпочинок в популярному для туристів місці-Каппадокії. Насамперед Михайло зняв себе і потай зняв Богдан, показавши, як вона теж записує контент для своїх шанувальників.
"Три дні лісом, два дні полем і ми нарешті дісталися до Каппадокії. Ні фіга не поспали. Мішу блогера знаєте? І он там ще один знімає щось цікавеньке для вас. Зараз щось новеньке побачите від цього перчика", - заявив чоловік.
Далі Заливако показав компанію, з якою, судячи з усього, і відправився за кордон. Він засвітив ефектну блондинку, яка разом з ним піднімалася в гору. "Перша прогулянка неповним складом", - підписав сторіс Заливако.
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"Марін, ну все ти тепер теж зірка, коротше", - пожартував Михайло, додавши, що зоряний час як швидко прийшов, так і швидко піде.
Після "Холостяк" поділився яскравим знімком зі своєю коханою. Він підняв красуню, імітуючи боротьбу. Анна при цьому була в короткій спідниці.
Відзначимо, що Анна і Михайло залишилися парою після закінчення проекту «Холостяк». Таке в даному шоу бувало не так часто.
Нагадаємо, що Анна Богдан в Туреччині здивувала відповіддю, чи живе вона з "Холостяком" після шоу: "ми вже як три місяці...".
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