Головний герой "Холостяка 11" Михайло Заливако показав, як відпочиває зі своєю обраницею Ганною Богдан

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram чоловік опублікував кілька відео, показавши відпочинок в популярному для туристів місці-Каппадокії. Насамперед Михайло зняв себе і потай зняв Богдан, показавши, як вона теж записує контент для своїх шанувальників.

"Три дні лісом, два дні полем і ми нарешті дісталися до Каппадокії. Ні фіга не поспали. Мішу блогера знаєте? І он там ще один знімає щось цікавеньке для вас. Зараз щось новеньке побачите від цього перчика", - заявив чоловік.

Далі Заливако показав компанію, з якою, судячи з усього, і відправився за кордон. Він засвітив ефектну блондинку, яка разом з ним піднімалася в гору. "Перша прогулянка неповним складом", - підписав сторіс Заливако.

"Марін, ну все ти тепер теж зірка, коротше", - пожартував Михайло, додавши, що зоряний час як швидко прийшов, так і швидко піде.

Після "Холостяк" поділився яскравим знімком зі своєю коханою. Він підняв красуню, імітуючи боротьбу. Анна при цьому була в короткій спідниці.

Відзначимо, що Анна і Михайло залишилися парою після закінчення проекту «Холостяк». Таке в даному шоу бувало не так часто.

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