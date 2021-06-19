Ведущая Леся Никитюк произвела фурор неожиданными кадрами

33-летняя звезда, как известно, умалчивает детали своей личной жизни, вынося на публику в основном кадры рабочих будней и путешествий.

В своих новых "сториз" в Инстаграм Никитюк в этот раз обескуражила образом в свадебном наряде, передает Politeka.net. Девушка, по всей видимости, находилась на каких-то съемках. Она показала, как примеряет наряд, начиная с нижнего белья и заканчивая фатой. Над ней в этот момент колдовали помощники поправляя платье и прочие аксессуары.

Так, сначала Леся покрасовалась в чулках розоватого оттенка и бежевой комбинации, блеснув стройными ножками.

"Контент 18+! Мальчики, сразу подписываемся на Лесю Ивановну, таких сториз будет много!", - предупредила Никитюк.

На следующих кадрах красотка уже стояла перед зеркалом в гримерке, разглядывая свадебный лук: длинное белое платье с пышной юбкой, вышитое камнями, и легкую фатиновую фату, спускавшуюся до самого низа.

"И подружка развела, а на глазах блестит слеза...", - чувственно пела Леся в этот момент, в конце рассмеявшись вместе со своими помощниками.

Ранее мы рассказывали, Никитюк вернулась на шоу "Хто зверху?", где является со-ведущей Сергея Притулы. Стартовал новый сезон проекта и девушка поспешила объявить об этом фанатам. В "сториз" она показала закулисье.

«Вот он, любимый павильон. Моя гримерочка», - говорит ведущая.

Также стало известно, что, похоже, участницей первого выпуска станет певица Настя Каменских.

Напомним, что Никитюк в купальнике отважилась показать себя без фильтров и фотошопа: "Бутерброды мы любим".

Как сообщала Politeka, беда у Леси Никитюк, звезда вышла на связь, ошарашив подробностями: «Я понимаю, кто это сделал…».

Также Politeka писала, что Лесю Никитюк взломали в Instagram, слив пикантные фото на всеобщее обозрение: «Все при ней».