Известная модель Алессандра Амбросио, бывший ангел Victoria’s Secret, снялась в необычной яркой фотосессии купальников

Популярная супермодель недавно приняла участие в модной съемке, в которой смогла продемонстрировать всю силу своего соблазнения. Даже в сорок лет Амбросио хвастается фигурой, как у двадцатилетней.

Примечательно, что до того, как родить первого ребенка, Амбросио редко занималась спортом и всегда ленилась ограничивать себя. Теперь же Алессандра зависима от занятий и тщательно контролирует рацион, чтобы не набирать лишнего.

При этом модель подмечает, что лишь благодаря комфортным ограничениям и занятиям без особого напряжения можно сбросить лишнее. Ей удалось сбросить более 20 лишних кг, которые ей мешали после рождения ребенка. В розовом трендовом бикини звезда показала, насколько безупречной может быть.

"Какая сладкая, как сахарная вата" - пишет один из поклонников

Как можно заметить, Алессандра Амбросио хоть и отпраздновала недавно 40 лет, но выглядит очень хорошо, заметно моложе своего возраста. Красотка стала известной благодаря контракту с Victoria’s Secret и даже попала в список Форбс, став одной из самых высокооплачиваемых моделей мира. Сейчас девушка ведет активно Инстаграм, делясь интересными фото.

На еще одном новом снимке, который Амбросио добавила в Инстаграм, красотка позировала в топе и юбке, а образ дополнила очками.

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