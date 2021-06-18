Известный украинский певец Арсен Мирзоян показал, как проводит время с детьми в Карпатах

Как пишет Politeka.net, 42-летний Мирзоян стал очень популярен еще 10 лет назад. Красавчик был одним из финалистов "Голос країни", где нашел свою любовь. Он там познакомился с Тоней Матвиенко, которая успела ему родить дочь и выйти замуж за певца. Ради красотки Арсен бросил бывшую жену, с которой воспитывал двоих сыновей.

Но артист общается с детьми и даже взял их на отдых в Карпаты. На новых фото, которые Арсен опубликовал в Инстаграм, Мирзоян вместе с детьми отправились на водопад Каплывец.

"Мы его нашли. Еще один в коллекцию", - написал Арсен.

На фото можно увидеть самого Мирзояна, детей, водопад, а также реку и окружающую природу.

Фанаты поставили несколько сотен лайков и не писали комментарии.

Сообщалось, что известный украинский певец Арсен Мирзоян показал, как проводит время с детьми.

Судя по Инстаграм артиста, он поддерживает связь с сыновьями и помогает им. На свежем фото в соцсетях он показал, как отправился с мальчишками на рафтинг.

«Буквальное значение фразы: «сплавить детей», - подписал фото Арсен.

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