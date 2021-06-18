Телеведущая Леся Никитюк резко ответила хейтерам на критику ее последнего фото в Инстаграм

После того, как на звезду посыпался поток гневных комментариев, Леся Никитюк решила ответить на особо дерзкие слова пользователей. Многие выразили свое недовольство внешностью Леси, после того, как она «сама сделала нос и губы».

С маской на лице и с фильтром от Инстаграма, звезда записала несколько сторисов, высмеяв в ответ 40-летних женщин, которые позавидовали ее преображению:

"Вам такой как я точно не быть, а я такой как вы, точно не стану. Идите с богом!" – заключила телеведуща.

В своем посту, вызвавшем много критики, звезда просто позировала с довольно заметным макияжем на лице, который заметно изменил ее внешность. Причем губы выглядели так, будто их действительно увеличили, а линия контура была сильно изменена.

«Нос и губы сделала сама, ну а волосы доверяю профессионалам» - написала Никитюк под своим постом.

Пользователи отреагировали очень бурно:

«Как тебе круто 😍; Что же ты с собой сделала!?😮; Леся Очень красивая, но на фото очень похожа на Монро))); Не отличишь ... Повалий и компания, все на одно лицо)))))); И стала похожа на Монро🤭; Леся, Вы становитесь похожи на Таисию Повалий, не перестарайтесь. Вы мне раньше очень нравились, а сейчас…. Извините; Зачем трогать губы они такие красивые были; Ты не похожа на себя. Будь естественной».

Напомним, что Никитюк в купальнике отважилась показать себя без фильтров и фотошопа: "Бутерброды мы любим".

Как сообщала Politeka, беда у Леси Никитюк, звезда вышла на связь, ошарашив подробностями: «Я понимаю, кто это сделал…».

Также Politeka писала, что Лесю Никитюк взломали в Instagram, слив пикантные фото на всеобщее обозрение: «Все при ней».