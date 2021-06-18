Известная украинская модель Таня Брык из "Супер Топ-модель по-украински" показала себя в новом образе

Как пишет Politeka.net, Таня Брык стала очень известной среди украинцев после шоу "Супер Топ-модель по-украински", где одержала победу. Красотка активно развивает карьеру, а также ведет социальные сети, впечатляя фанатов стильными образами.

На новом фото, которое Брык опубликовала в этот раз, девушка была в майке и кофте, которую подвязала на бедрах. Но интересно было другое - Таня покрасилась в блондинку.

"Сделали съёмку для участниц лагеря и сама успела сфоткаться", - рассказала о фотосессии Брык.

Фанаты сразу начали комментировать фото:

"Нравится блонд", "Танюша", "Очень красивая. Идёт этот цвет волос!", "Самая красивая девушка на земле", "Безумно красивая", "С темными волосами вам лучше,но это ваш выбор", "Итак красотка,а с этим цветом просто великолепна!!!", "Ты очень красивая, я не смотрела сезон тпму с тобой, но когда был этот последний, сразу мужу говорю, Таня выигрывает, ты только глянь на нее! Собранная, красивая, вдохновляющая и всего лишь в 22 годика)))".

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