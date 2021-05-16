Украинка Татьяна Брык, которая прославилась после победы в шоу "Супер Топ-модель по-украински" сообщила, что решилась на кардинальные изменения внешности
Признание красотка сделала у себя в Инстаграм, передает Politeka.net.
Там же она обнародовала фотографию, поспешив заверить всех, что на снимке парик, а во то, что она сделает с прической, покажет на следующей недели.
По словам Брык, в ее жизни было два нервных срыва, после которых она решила кардинально поменять стиль.
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« Так уж случилось , что за 2 года у меня было 2 нервных срыва. Первый был год назад в Турции и после него я решилась подстричь каре несмотря на то, что меня все отговаривали. Второй случился чуть больше месяца назад и после него я опять решила поменять стиль и это случится уже на следующей неделе. Признаюсь, честно- очень волнуюсь. Я решила сразу написать ребятам из @bida_hair_project . Именно они делали все перевоплощения на Супер модель по украински и именно им я доверяю.
Как думаете, что я буду делать с волосами?», - обратилась к фолловерам Татьяна.
В комментариях люди стали гадать, на какие эксперименты решилась модель.
"Нарастить волосы? Или блонд решила сделать?",
"Налысо?)",
"На фотографии ты мне напоминаешь Миллу Йовович",
"Будешь рыжулькой?😍",
"Пикси?",
"Коротко и темный цвет волос",
"Очень короткая стрижка", - высказались в сети.
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