Украинка Татьяна Брык, которая прославилась после победы в шоу "Супер Топ-модель по-украински" сообщила, что решилась на кардинальные изменения внешности

Признание красотка сделала у себя в Инстаграм, передает Politeka.net.

Там же она обнародовала фотографию, поспешив заверить всех, что на снимке парик, а во то, что она сделает с прической, покажет на следующей недели.

По словам Брык, в ее жизни было два нервных срыва, после которых она решила кардинально поменять стиль.

« Так уж случилось , что за 2 года у меня было 2 нервных срыва. Первый был год назад в Турции и после него я решилась подстричь каре несмотря на то, что меня все отговаривали. Второй случился чуть больше месяца назад и после него я опять решила поменять стиль и это случится уже на следующей неделе. Признаюсь, честно- очень волнуюсь. Я решила сразу написать ребятам из @bida_hair_project . Именно они делали все перевоплощения на Супер модель по украински и именно им я доверяю.

Как думаете, что я буду делать с волосами?», - обратилась к фолловерам Татьяна.

В комментариях люди стали гадать, на какие эксперименты решилась модель.

"Нарастить волосы? Или блонд решила сделать?",

"Налысо?)",

"На фотографии ты мне напоминаешь Миллу Йовович",

"Будешь рыжулькой?😍",

"Пикси?",

"Коротко и темный цвет волос",

"Очень короткая стрижка", - высказались в сети.

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