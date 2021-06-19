Доллар продолжит наступать, ослабляя позиции гривны, уже с начала новой недели

В последнее время курс американской валюты постоянно снижался, достигнув в середине этой недели минимума почти за год. Однако, доллару удалось изменить ситуацию, и перед выходными он увеличивался в цене два дня подряд. Официальные данные Нацбанка свидетельствуют о том, что аналогичная тенденция будет наблюдаться и в начале следующей недели.

На выходных в Украине будут действовать курсы, установленные на последний рабочий день - 18 июня. Так, 19 июня курс доллара составит 27,17 гривен, а курс евро – 32,44 гривен.

Однако, после выходных ситуация изменится. Во вторник, 22 июня, доллар подорожает на 2 копейки и его курс составит 27,19 гривен. Таким образом, американская валюта укрепляется третий банковский день подряд.

А вот для евро неделя начнется менее удачно. Курс валюты опустится на 16 копеек и достигнет отметки в 32,28 гривен. Это минимальный показатель для евро почти за год. Последний раз курс европейской валюты опускался ниже только 27 августа прошлого года, когда он составил 32,2812 гривен.

В свою очередь, на межбанке 18 июня курс доллара в продаже поднялся на 7 копеек и составил 27,30 гривен, а курс в покупке достиг 27,28 гривен. Курс евро в продаже упал на 9 копеек до 32,40 гривен.

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