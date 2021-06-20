Курс валют в Украине удивит разным поведением доллара и евро

Как передает Politeka.net, после продолжительных выходных доллар сможет отвоевать у гривны две копейки, а вот евро неожиданно рухнет вниз.

Согласно прогнозу НБУ, во вторник, 22 июня, курс доллара в обменниках составит 27,19 гривен за единицу. Евро будут продавать по 32,28 гривен, хотя в пятницу европейскую валюту можно было купить за 32,44 гривны.

Как и прогнозировали эксперты, этим летом курс будет держаться в диапазоне 26,9 — 27,5 гривен. Впрочем, такой выгодный курс будет держаться недолго, поскольку уже к осени гривна начнет сильно девальвировать. Уже к зиме в Украине ожидают курс в районе 28,8 гривен за доллар.

В данный момент на укрепление гривны влияет туристический сезон и экспорт. Высокие мировые цены на экспортную продукцию благоприятно отражаются на курсе валют в Украине.

Напомним, что 2021 год на украинском валютном рынке начинался с доллара по 28,45 гривен за единицу. Всего за полгода американская валюта подешевела на 1,35 гривну. Добавим, что согласно прогнозу правительства, в ближайшие несколько лет «зеленые» лишь незначительно подорожают.

Напомним, что доллар не даст гривне опомниться: НБУ раскрыл, каким будет курс валют после выходных.

Как сообщала Politeka, доллар и евро разойдутся в разные стороны, в НБУ удивили новым прогнозом: что будет с гривной.

Также Politeka писала, что доллар даст резкий отпор гривне, в НБУ обновили прогноз: что будет с курсом валют.