Долар продовжить наступати, послаблюючи позиції гривні, вже з початку нового тижня

Останнім часом курс американської валюти постійно знижувався, досягнувши в середині цього тижня мінімуму майже за рік. Однак, долару вдалося змінити ситуацію, і перед вихідними він збільшувався в ціні два дні поспіль. Офіційні дані Нацбанку свідчать про те, що аналогічна тенденція спостерігатиметься і на початку наступного тижня.

На вихідних в Україні діятимуть курси, встановлені на останній робочий день - 18 червня. Так, 19 червня курс долара складе 27,17 гривень, а курс євро – 32,44 гривень.

Однак, після вихідних ситуація зміниться. У вівторок, 22 червня, долар подорожчає на 2 копійки і його курс складе 27,19 гривень. Таким чином, американська валюта зміцнюється третій банківський день поспіль.

А ось для євро тиждень почнеться менш вдало. Курс валюти опуститься на 16 копійок і досягне позначки в 32,28 гривень. Це мінімальний показник для євро майже за рік. Останній раз курс європейської валюти опускався нижче тільки 27 серпня минулого року, коли він склав 32,2812 гривень.

У свою чергу, на міжбанку 18 червня курс долара у продажу піднявся на 7 копійок і склав 27,30 гривень, а курс в покупці досяг 27,28 гривень. Курс євро у продажу впав на 9 копійок до 32,40 гривень.

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