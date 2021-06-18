Курс валют 18 червня здивує різною поведінкою долара і євро
Як передає Politeka.net, несподіваний розворот курсу долара на міжбанку сплутав всі карти великим гравцям. Експортери задумалися, що частину валютної виручки можна притримати в надії на те, що долар ще виросте в ціні.
Судячи з прогнозу Нацбанку, так і сталося. За останні два дні долар показав стрімке зростання, подорожчавши більш ніж на 20 копійок. У п'ятницю "зелені" в обмінниках можна буде купити по 27,17 гривень, хоча днем раніше їх продавали по 27,02 гривні. Як пояснюють експерти, таке стрімке подорожчання долара пов'язане з виплатами Міністерства фінансів за облігаціями. Від того, що будуть робити з цими ресурсами інвестори, багато в чому буде залежати поведінка валютного ринку.
Євро піде зовсім в інший бік, показавши падіння. У п'ятницю європейську валюту продаватимуть по 32,44 гривні замість 32,77 гривень.
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Раніше ми писали, що влітку очікується курс в діапазоні 26,9 — 27,5 гривень за долар. Як пояснюють аналітики, зараз на зміцнення гривні впливає туристичний сезон і експорт. Високі ціни на експортну продукцію сприятливо впливають на курс в Україні.
Нагадаємо, що долар "пробив" дно вперше за рік і продовжує падати: в НБУ оновили курс валют.
Також Politeka писала, що долар дасть різку відсіч гривні, в НБУ оновили прогноз: що буде з курсом валют.
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