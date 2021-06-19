Экс-жена Dzidzio, украинская певица SLAVIA (Ярослава Хома) показала, как готовится к прямому эфиру

Как передает Politeka.net, после громкого разрыва с музыкантом Ярослава всерьез занялась своей карьерой. Артистка снимает клипы, ходит на телевидение и интервью. Как рассказывала девушка, Dzidzio был против того, чтобы она строила карьеру. Именно поэтому талантливая певица годами оставалась в тени мужа.

На свежем видео, которое Ярослава опубликовала в Инстаграм, она засветилась в очень узком платье с глубоким декольте. SLAVIA показала, как ее прихорашивали и готовили к прямому эфиру.

«20 июня вся страна будет отмечать Троицу и День отца. Включай Kyiv Live в 13:30, буду в прямом эфире», - анонсировала свое появление на телевидении молодая певица.

В комментариях артистке оставили несколько приятных отзывов.

«Куколка», «Удачи», «Ты такая красивая», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что SLAVIA впервые поплавала с дельфинами. Женщина призналась, что сейчас с ней многое происходит впервые.

«Общение с дельфинами дарит много положительных эмоций. Дельфины дарят людям безграничную любовь и пользу. Вы верите в терапию дельфинами?», - рассказала она.

Напомним, что Slavia показала, где и как приходит в себя после громкого расставания с Dzidzio: "Такая милая".

Как сообщала Politeka, бывшая жена Дзидзьо Slavia в невидимом наряде смутила внешним видом: будто без штанов.

Также Politeka писала, что Slavia ответила на нападки, влипнув в новый скандал после развода с Дзидзьо: "Все же решила...".