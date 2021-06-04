Колишня дружина Дзідзьо співачка Славія показала у відпустці, як приходить до тями після розлучення

Не так давно стало відомо, що співачка Ярослава Хома розлучилася зі своїм знаменитим чоловіком Михайлом Хомою, більш відомим під сценічним ім'ям Дзідзьо. Пара довгий час приховувала тему особистих відносин і не давала коментарів і тільки тепер розкрила правду, подавши документи на розлучення.

Зараз пара живе окремо один від одного і після публічних заяв про розставання, нарешті приходить до тями. Намагаючись приділяти увагу собі і своєму розвитку, Слава також не забуває відпочивати. Не так давно артистка вирушила в спекотну відпустку, де активно показує, як відпочиває і проводить час в компанії близьких.

Не забуває Славія показати, як проводить ранок або ніжиться в обід на сонці. У своїх сторі співачка показала, чим харчується вранці і як насолоджується місцевими стравами. Також до цього зірка захопила умиротвореним кадром біля басейну.

"Ви дуже юно і ніжно виглядаєте-обожнюю природну особливу красу і шарм😍; де ви були раніше?; Така мила); Славія; Красуня🌷 така мила; Квіточка !!! ❤ ; І щаслива ❤; яка ви красива! 🔥 ; Красунечка🔥; Теплого сонячного літа!; Будь щаслива, Красуня і розумниця! ВІР в себе і все буде у тебе відмінно!» - відповідають в мережі.

А нещодавно красуня виклала в мережу знімок, на якому з'явилася в досить сміливому образі.

Як видно на фото, 37-річна Слава відображена на прогулянці в стильному образі. Перед камерою вона з'явилася в короткій шкіряній спідниці чорного кольору і яскравій помаранчевій блузці, поверх якої накинула темний піджак. Довге розкішне волосся співачки розпущене, а на її обличчі яскравий макіяж з червоною помадою.

Нагадавши, Дзідзьо знайшов, чим похвалитися на тлі розлучення зі Slavia: "у мене їх вже сім".

Як повідомляла Politeka, Розлучаються Дзідзьо і Slavia публічно обмінялися "люб'язностями": Пономарьов теж вирішив не мовчати.

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