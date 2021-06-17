Колишня дружина Дзідзьо співачка Славія показала яскраві кадри з подорожі Україною

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Ярослава Хома, яка виступає під сценічним ім'ям SLAVIA, і яка є колишньою дружиною українського артиста Дзідзьо, часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так цього разу красуня здивувала публіку чарівними фотографіями зі своєї подорожі в замок-музей "Радомисль".

На нових знімках Ярослава позує в красивих локаціях на території замку. Для прогулянки вона вибрала зручний облягаючий наряд - бежеві лосини і топ, а на поясі зав'язала світлу кофту. Її розкішне волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі стильні сонцезахисні окуляри. Через це вбрання, яке красиво підкреслює ідеальну фігуру, але зливається з кольором шкіри, деякі фанати спочатку вирішили, що вона оголена.

У підписі до публікації Slavia розповіла про свою подорож і місце, в якому побувала. "Продовжую подорожувати Україною, ділитися враженнями та ідеями подорожей вихідного дня. Сьогодні я приїхала подивитися замок-музей "Радомисль", - написала Слава. Користувачі тут же почали обговорювати її нові знімки: "Приємно на вас дивитися, на вашу природну красу і чарівність", "Ви дуже красива і неймовірно надихаєте", "Слава, нових вражень і гарного відпочинку", "Яка ви красуня", "Дуже цікаве фото. Подумала, що ви оголені, без штанів, але це і є інтрига".

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