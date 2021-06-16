Українська співачка SLAVIA (Ярослава Хома), яка розлучається з відомим виконавцем DZIDZIO (Михайла Хоми), потрапила в новий скандал

Нещодавно артистка вирушила в дельфінарій, передає Politeka.net. Відео свого відпочинку зірка опублікувала у Instagram. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

Кадри отримали досить неоднозначну реакцію в мережі - деякі люди були раді за Славію, а інші - негативно поставилися до того, що співачка підтримує дельфінарії, адже в них мучать ссавців.

"Славію, ні, тільки не Ви, Я не хочу відписуватися від Вас через це відео, виступите краще за закриття дельфінаріїв, впевнена, не тільки я вас підтримаю, ці геніальні тварини не повинні жити в неволі", "Ви мене розчарували! Ну як?) Які дельфінарії, яке щастя? Для дельфінів це не щастя !!!! ", "Не розумію, чому люди, а тим більше, публічні люди досі ходять в дельфінарії...",- написали користувачі Мережі.

Зірка відповіла в сторіс на нападки обурених українців:

"Передбачаючи різні реакції, все ж вирішила написати пост, щоб підняти це питання. Думки розходяться... Тема значно глибше і ширше, ніж здається на перший погляд, і стосується не тільки відвідування дельфінаріїв.

Якщо у вас є ідеї щодо захисту цих прекрасних представників фаунии - пишіть!".

Зірка написала, що чекає повідомлення від тих, у кого є ідеї щодо захисту цих представників фауни.

Нагадаємо, колишня дружина Дзідзьо Slavia в шкіряному міні дала українкам "урок": "не соромся цього...".

Як повідомляла Politeka, Цибульська вирішила висловитися про дружину, з якою у них конфлікт: "Я бажаю...".

Також Politeka писала, що SLAVIA, яка розлучається з Дзідзьо, показала, що з нею сталося: «символічна зустріч».