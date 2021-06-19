Известная украинская певица Оля Полякова устроила неприличные танцы в гримерке

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала несколько видео, снятых в гримерке. На первом она сняла себя крупным планом, показав, как ее подготовили к выступлению. На Ольге была традиционная корона и серебристый боди с очень глубоким декольте. Яркий макияж и красные губы приковывали взгляды к выразительному лицу артистки.

«Ну что, работа сама себя не поработает, поэтому пошла ее работать. Всем добрый вечер», - обратилась Ольга к своим поклонникам.

На втором видео Ольга стала танцевать перед зеркалом, крутить бедрами и делать другие соблазнительные движения. Концертный костюм красиво подчеркивал танцы звезды. Примечательно, что за Ольгой, в дверях гримерки стоял мужчина, который внимательно смотрел за ее танцами.

Ранее мы писали, что Оля Полякова приняла участие в шоу «МастерШеф. CELEBRITY». В кулинарной битве она участвовала в команде блондинок, в которую кроме нее вошли Алина Гросу и Таяна. Судя по видео, которые уже появились в сети в качестве анонса, Ольга взяла командование блондинками на себя. Как известно, у Поляковой есть страсть к кулинарии. При ее помощи она отдыхает и релаксирует.

Напомним, что Полякова после веселья с Олегом Винником осталась одна и встревожила признанием: "Выгораю...".

Как сообщала Politeka, Оля Полякова в одном полотенце неожиданно обратилась к медикам: «Врачи должны…».

Также Politeka писала, что Оля Полякова раскомандовалась Эктором на "Мастер Шеф": «А приз тому, кто понаглее?».