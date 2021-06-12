Співачка Оля Полякова розповіла про емоційне вигорання

37-річна артистка записала сторіс в Instagram і поділилася своїм способом боротися з таким станом, пише Politeka.net.

Співачка залишилася зовсім одна в заміському особняку і вирішила скористатися цією можливістю.

"Я сьогодні вдома в гордій самоті. Всі поїхали в місто. А я зайнялася випічкою хліба. Багато мене запитують: "навіщо ти це робиш? Ти що старенька бабуся? А я вам скажу, що я жахливо таким чином розслабляюся. Це моя медитація. Я це зрозуміла, коли вже дуже сильно втомлююся, емоційно вигораю, для мене ось просто посидіти на шезлонгу, поплавати в басейні – це для мене відпочинок тілом. А ось емоційний відпочинок, енергетичний дає мені робота з тестом», - поділилася співачка.

Раніше ми розповідали, що в гостях у Олі Полякової побував її колега співак Олег Винник. Відповідні кадри зірка опублікувала у своїх "сторіз". Судячи з відео, гостям було весело. Винник разом з Поляковою пританцьовували в такт музиці, а компанія підбадьорювала: «зробіть це в бочці». Оля на кадрах кокетливо поклала Олегу руку на плече.

Нагадаємо, 37-річна Полякова викликала заздрість українок через підкачану фігуру не по роках: "ідеальна відьма!"

А ще Politeka повідомляла, Вєрка Сердючка або Полякова, хто поїде на Євробачення після Go_A: "Європа буде щаслива"

Також Politeka писала, Полякова з білосніжною яхти похвалилася своїми хоромами на березі озера: "Особняк, басейн, стайня..."