Дочь певицы Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу София восхитила новым фото

Как передает Politeka.net, снимок дочка артистки показала в своем миниблоге в Инстаграм. Страничку она завела не так давно, и радует публику свежими кадрами.

Так, на новом фото Сон показала своего собачку Тошу, имя которому она выбрала сама. О пополнении в семье Лорак сообщила в начале этого года. Можно заметить, что собачка уже заметно вырос.

Фолловеры девочки активно комментируют фото. Похоже, Тоша не оставил равнодушным никого. Поставил лайк и папа Сони Мурат Налчаджиоглу.

«Прелесть», «Кругляшка», «Какая прелесть», «Какой малыш сладкий 🐶 Пушистик мимишный», «Милашка», «Лапуська», «Пушистик сладкий 😍», «Какой лапочка», «Какой сладкий», - пишут в комментариях.

Отметим, с появлением в семье Лорак Тоша стал всеобщим любимчиком и частым гостем Инстаграма певицы.

Порода Тоши – мальтипу, это помесь мальтийской болонки и той-пуделя. Они гипоаллергенны и, что немаловажно, не линяют. Правда, и уход за ними должен быть соответствующий: мальтипу едят корм премиум-класса (заводчики даже рекомендуют приобретать его в Европе), мыть специальным шампунем, соответствующим цвету собаки и регулярно навещать грумера.

Напомним, "любовник" Ани Лорак Лазарев впервые вывел на сцену своего маленького сына.

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