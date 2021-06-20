Внучки Григория Чапкиса показали кадры после похорон своего легендарного дедушки

Как сообщает Politeka.net, дети Грег и Лилия Чапкисы, которые тоже реализовали себя как танцовщики, приехали на похороны отца. Кроме того, туда прибыли родные со всего мира, друзья, коллеги. Также присутствовала внучка Анна Сафрончик и младшая внучка Виктория.

На своей странице в сети Instagram Анна Сафрончик показала, как они с Викторией провели время после похорон Чапкиса.

На кадрах девушки гуляют по центральным улицам Киева. Обе выглядят весьма счастливыми - на их губах сияют яркие улыбки. Узкие темные джинсы, белые лаконичные кроссовки, небольшая сумочка с золотой пряжкой и короткий черный топ создают эффектный образ Анны.

Ее младшая сестра Виктория выбрала не менее стильный наряд для прогулки. Она выбрала кофту нежного розового цвета с длинными рукавами, тонкие браслеты и солнцезащитные очки.

Девушки едва нанесли на лица макияж, а их шелковые длинные волосы каскадом струятся по плечам.

К сожалению, пользователи сети не смогут оставить комментарии для девушек, ведь кадры были опубликованы в Сториз Анны Сафрончик.

Напомним, что 40-летняя внучка Чапкиса похвасталась спортивными способностями в мини-юбке: "Чемпионка".

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